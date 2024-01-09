Филиппенков Павел Максимович
Место рожденияСмоленская обл., Слободский р-н, Закетищенский с/с, с. Малое-Петровское
Дата рождения12.11.1904
Дата смерти31.08.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1904
Смоленская обл., Слободский р-н, Закетищенский с/с, с. Малое-Петровское
Рождение ребёнка
10.04.1949
Сын: Филиппенков Виктор Павлович
Мать ребёнка: Филиппенкова Нина Ефремовна
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппенкова ???? ????
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппенков Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Филиппенкова ??? ???
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппенкова ??? ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просвиркина Нина Павловна
Мать ребёнка: Филиппенкова ??? ???
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.08.1977
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