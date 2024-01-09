Филиппенков Павел Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппенков Павел Максимович

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Место рождения

Смоленская обл., Слободский р-н, Закетищенский с/с, с. Малое-Петровское

Дата рождения

12.11.1904

Дата смерти

31.08.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская обл., Слободский р-н, Закетищенский с/с, с. Малое-Петровское
Рождение ребёнка
10.04.1949

Сын: Филиппенков Виктор Павлович

Мать ребёнка: Филиппенкова Нина Ефремовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппенкова ???? ????

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппенков Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Филиппенкова ??? ???

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппенкова ??? ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просвиркина Нина Павловна

Мать ребёнка: Филиппенкова ??? ???

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппенкова Нина Ефремовна

Смерть
31.08.1977
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