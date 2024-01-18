Шальнова Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837 ст.
Дата смерти24.06.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.
Отец: Никита
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Шальнов Семен Павлович
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Отец ребёнка: Шальнов Семен Павлович
Рождение ребёнка
1859 ст.
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Шальнов Семен Павлович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Шальнов Семен Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шальнов Алексей Семенович
Отец ребёнка: Шальнов Семен Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.1896 ст.
Причина смерти: от старости