Шальнова Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шальнова Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837 ст.

Дата смерти

24.06.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Шальнов Семен Павлович

Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Сын: Шальнов Федор Семенович

Отец ребёнка: Шальнов Семен Павлович

Рождение ребёнка
1859 ст.

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Шальнов Семен Павлович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Шальнов Петр Семенович

Отец ребёнка: Шальнов Семен Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шальнов Алексей Семенович

Отец ребёнка: Шальнов Семен Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шальнов Семен Павлович

Смерть
24.06.1896 ст.
Причина смерти: от старости
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