Субботин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения15.08.1913
Дата смерти02.04.1968
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1913
Рождение ребёнка
1935
Сын: Субботин Григорий Александрович
Мать ребёнка: Субботина Валентина Егоровна
Бракосочетание
Около 1935
Рождение ребёнка
02.02.1939
Дочь: Новикова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Субботина Валентина Егоровна
Военная служба
Около 1939
Шкотово, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
служил срочную службу перед ВОВ в Приморском крае, Шкотовском районе, к нему приехала жена с детьми. Во время ВОВ остался на службе, семья уехала обратно в д. Осыпь. Вернулся домой после августа 1945 ... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1944
Сын: Субботин Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Субботина Валентина Егоровна
Работа или профессия
После 1945
работал стрелочником на жд станции под руководством своего брата
Рождение ребёнка
13.02.1947
Сын: Субботин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Субботина Валентина Егоровна
Рождение ребёнка
10.03.1950
Дочь: Федякова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Субботина Валентина Егоровна
Смерть
02.04.1968
с братом шли с похорон родственника из с. Афанасьевское, попали под поезд