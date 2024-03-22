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Субботин Александр Иванович

Место рождения

Осыпь, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

15.08.1913

Дата смерти

02.04.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1913

Отец: Субботин Иван Евдокимович

Мать: Субботина Евдокия Ивановна

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Субботин Григорий Александрович

Мать ребёнка: Субботина Валентина Егоровна

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1935

Жена: Субботина Валентина Егоровна

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1939

Дочь: Новикова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Субботина Валентина Егоровна

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Военная служба
Около 1939
Шкотово, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
служил срочную службу перед ВОВ в Приморском крае, Шкотовском районе, к нему приехала жена с детьми. Во время ВОВ остался на службе, семья уехала обратно в д. Осыпь. Вернулся домой после августа 1945 ... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1944

Сын: Субботин Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Субботина Валентина Егоровна

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Работа или профессия
После 1945
Осыпь, Ачитский, Свердловская область
работал стрелочником на жд станции под руководством своего брата
Рождение ребёнка
13.02.1947

Сын: Субботин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Субботина Валентина Егоровна

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1950

Дочь: Федякова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Субботина Валентина Егоровна

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Смерть
02.04.1968
Осыпь, Ачитский, Свердловская область
с братом шли с похорон родственника из с. Афанасьевское, попали под поезд
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