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Шевнин Артём Александрович
Шевнин Артём Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.08.1997
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Шевнина Елена Викторовна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
us
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1997
Отец: не указан
Мать:
Шевнина Елена Викторовна
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