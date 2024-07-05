Суворова Фаина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Суворова Фаина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арбузова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Суворов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Федор Владимирович

Отец ребёнка: Суворов Владимир

Рождение ребёнка
13.09.1967

Сын: Суворов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Суворов Владимир

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