Маринина Матрена Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринина Матрена Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Маринин Петр Осипов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Маринин Павел Петров

Отец ребёнка: Маринин Петр Осипов

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Маринин Петр Осипов

Рождение ребёнка
1827

Сын: Маринин Корнил Петров

Отец ребёнка: Маринин Петр Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маринин Петр Осипов

Смерть
Неизвестно
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