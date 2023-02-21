Маринина Матрена Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Маринин Петр Осипов
Рождение ребёнка
1821
Сын: Маринин Павел Петров
Отец ребёнка: Маринин Петр Осипов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Маринин Петр Осипов
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Маринин Петр Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маринин Петр Осипов
Смерть
Неизвестно