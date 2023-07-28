Пустильник Игорь Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1965
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1984
Сын: Пустильник Евгений Игоревич
Мать ребёнка: Пустильник-Бобракова Марина Васильевна
Рождение ребёнка
08.05.1992
Сын: Пустильник Трофим Игоревич
Мать ребёнка: Пустильник-Бобракова Марина Васильевна
Смерть
Неизвестно