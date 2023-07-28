Пустильник Игорь Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПустильник Игорь Михайлович

Пустильник Игорь Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1965

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1984

Сын: Пустильник Евгений Игоревич

Мать ребёнка: Пустильник-Бобракова Марина Васильевна

Рождение ребёнка
08.05.1992

Сын: Пустильник Трофим Игоревич

Мать ребёнка: Пустильник-Бобракова Марина Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.