Тимощенко Гликерия (Лукерья) Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1904
Дочь: Кулешова (Тимощенко) Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Тимощенко Григорий Харитонович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Тимощенко Егор Григорьевич
Отец ребёнка: Тимощенко Григорий Харитонович
Смерть
Неизвестно