Матвеева Нина Валентиновна
Место рождения
Дата рождения04.08.1963
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1963
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.03.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Улукулево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан