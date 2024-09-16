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Матвеева Нина Валентиновна

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Место рождения

Октябрь, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.08.1963

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1963

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Октябрь, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.03.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Улукулево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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