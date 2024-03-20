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Enmann (Werner) Ida Antonie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Werner Robert

Мать: не указана

Бракосочетание
После ?.09.1894

Муж: Enmann Theodor Wilhelm (Федор Федорович)

Рождение ребёнка
21.12.1895

Дочь: Hertha Paula

Отец ребёнка: Enmann Theodor Wilhelm (Федор Федорович)

Поланген
Рождение ребёнка
?.08.1899

Дочь: Marie

Отец ребёнка: Enmann Theodor Wilhelm (Федор Федорович)

Рига, Лифляндия, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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