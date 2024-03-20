Enmann (Werner) Ida Antonie
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Werner Robert
Бракосочетание
После ?.09.1894
Рождение ребёнка
21.12.1895
Дочь: Hertha Paula
Отец ребёнка: Enmann Theodor Wilhelm (Федор Федорович)
Поланген
Рождение ребёнка
?.08.1899
Дочь: Marie
Отец ребёнка: Enmann Theodor Wilhelm (Федор Федорович)
Рига, Лифляндия, Российская империя
Смерть
Неизвестно