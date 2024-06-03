Леготин Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Леготина Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
10.03.2007
Дочь: Леготина Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Леготина Анастасия Николаевна