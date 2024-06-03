Леготин Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леготин Алексей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2007 г.р.

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леготина Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
10.03.2007

Дочь: Леготина Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Леготина Анастасия Николаевна

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