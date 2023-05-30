Дюжин Сидор Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюжин Сидор Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дюжин Лазарь

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1902

Дочь: Дюжина Елена Сидоровна

Мать ребёнка: Дюжина Степанида Елисеевна

Алексеевка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюжин Иван Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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