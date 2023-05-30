Дюжин Сидор Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дюжин Лазарь
Рождение ребёнка
10.05.1902
Дочь: Дюжина Елена Сидоровна
Мать ребёнка: Дюжина Степанида Елисеевна
Алексеевка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюжин Иван Сидорович
Смерть
Неизвестно