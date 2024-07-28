Турок Иван Каллистратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турок Иван Каллистратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Турок (Михайлов) Каллистрат

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турок) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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