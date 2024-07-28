Турок Иван Каллистратович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Турок (Михайлов) Каллистрат
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турок) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно