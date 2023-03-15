Иванников Егор Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
19.08.1906
Дочь: Михайлова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Иванникова Матрона Филипповна
Рождение ребёнка
17.02.1910
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Иванникова Матрона Филипповна
Рождение ребёнка
05.06.1914
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Иванникова Матрона Филипповна
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно