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Некрасов Александр Владимирович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.04.1886

Дочь: Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Некрасова Елизавета Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1887

Дочь: Раиса Александровна

Мать ребёнка: Некрасова Елизавета Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1890

Дочь: Серафима Александровна

Мать ребёнка: Некрасова Елизавета Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.12.1897

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Некрасова Елизавета Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Елизавета Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
сортировщик
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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