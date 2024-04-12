Некрасов Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
23.04.1886
Дочь: Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Некрасова Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
17.08.1887
Дочь: Раиса Александровна
Мать ребёнка: Некрасова Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
26.07.1890
Дочь: Серафима Александровна
Мать ребёнка: Некрасова Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
06.12.1897
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Некрасова Елизавета Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сортировщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно