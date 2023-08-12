Перевозчикова (Макарова) Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.2011
Сын: Перевозчиков Максим Антонович
Отец ребёнка: Перевозчиков Антон Валерьевич
Рождение ребёнка
09.07.2016
Дочь: Перевозчикова Анна Антоновна
Отец ребёнка: Перевозчиков Антон Валерьевич