Перевозчикова (Макарова) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозчикова (Макарова) Светлана Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевозчиков Антон Валерьевич

Рождение ребёнка
09.11.2011

Сын: Перевозчиков Максим Антонович

Отец ребёнка: Перевозчиков Антон Валерьевич

Рождение ребёнка
09.07.2016

Дочь: Перевозчикова Анна Антоновна

Отец ребёнка: Перевозчиков Антон Валерьевич

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