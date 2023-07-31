(Frost) Marianne
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Huff) Anna Marianne
Отец ребёнка: Huff Michael
Бракосочетание
Около 1795
Муж: Huff Michael
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Huff) Anna Rosine
Отец ребёнка: Huff Michael
Рождение ребёнка
1798
Сын: Huff Johann
Отец ребёнка: Huff Michael
Смерть
Неизвестно