(Frost) Marianne — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Frost) Marianne

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Huff) Anna Marianne

Отец ребёнка: Huff Michael

Бракосочетание
Около 1795

Муж: Huff Michael

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Huff) Anna Rosine

Отец ребёнка: Huff Michael

Рождение ребёнка
1798

Сын: Huff Johann

Отец ребёнка: Huff Michael

Смерть
Неизвестно

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