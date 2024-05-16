Скворцова (--) Устинья Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Скворцова (--) Устинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.01.1842

Сын: Скворцов Филипп Никитович

Отец ребёнка: Скворцов Никита Дмитриевич

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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