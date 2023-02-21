Сергеева Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.12.1957
Отец ребёнка: Сергеев Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.12.?
Дочь: Колесникова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Сергеев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Александр Иванович
Отец ребёнка: Сергеев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно