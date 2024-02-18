Глазырин Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазырин Иван Степанович

Глазырин Иван Степанович

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: Глазырин Степан Васильевич

Мать: Глазырина Матрона Кирилловна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазырина Евфросинья Агеевна

Упоминание
1812 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 17 лет ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп. 23 д.7081б л.166 двор №109
Рождение ребёнка
1817

Сын: Глазырин Василий Иванович

Мать ребёнка: Глазырина Евфросинья Агеевна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Евфросинья Ивановна

Мать ребёнка: Глазырина Евфросинья Агеевна

Упоминание
1824 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 31 год ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.513об двор №227
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Глазырина Евфросинья Агеевна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Глазырина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Глазырина Евфросинья Агеевна

Упоминание
1838 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 40 лет ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.2 д.479 л.2096 двор 151
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.