Глазырин Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
1812 ст.
Исповедная роспись: 17 лет ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп. 23 д.7081б л.166 двор №109
Рождение ребёнка
1817
Сын: Глазырин Василий Иванович
Мать ребёнка: Глазырина Евфросинья Агеевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Евфросинья Ивановна
Мать ребёнка: Глазырина Евфросинья Агеевна
Упоминание
1824 ст.
Исповедная роспись: 31 год ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.513об двор №227
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Глазырина Евфросинья Агеевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Глазырина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Глазырина Евфросинья Агеевна
Упоминание
1838 ст.
Исповедная роспись: 40 лет ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.2 д.479 л.2096 двор 151
Смерть
Неизвестно