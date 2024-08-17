Неволина (Рублева) Евдокия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неволина (Рублева) Евдокия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.01.1853 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1805 ст.

Муж: Неволин Ипполит Хрисанфович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.01.1806 ст.

Дочь: Неволина Татьяна Ипполитовна

Отец ребёнка: Неволин Ипполит Хрисанфович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
восприемниками были Ипполита брат родной Василий
Рождение ребёнка
29.11.1807 ст.

Сын: Неволин Савва Ипполитович

Отец ребёнка: Неволин Ипполит Хрисанфович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.06.1809 ст.

Дочь: Неволина Акилина Ипполитовна

Отец ребёнка: Неволин Ипполит Хрисанфович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Бракосочетание
10.07.1812 ст.

Муж: Попов Акакий Кондратьевич

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.01.1814 ст.

Дочь: Клюкина (Попова) Татьяна Акакиевна

Отец ребёнка: Попов Акакий Кондратьевич

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.08.1816 ст.

Дочь: Попова Марфа Акакиевна

Отец ребёнка: Попов Акакий Кондратьевич

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
22.01.1853 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область

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