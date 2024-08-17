Неволина (Рублева) Евдокия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.01.1853 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1805 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1806 ст.
Дочь: Неволина Татьяна Ипполитовна
Отец ребёнка: Неволин Ипполит Хрисанфович
восприемниками были Ипполита брат родной Василий
Рождение ребёнка
29.11.1807 ст.
Сын: Неволин Савва Ипполитович
Отец ребёнка: Неволин Ипполит Хрисанфович
Рождение ребёнка
03.06.1809 ст.
Дочь: Неволина Акилина Ипполитовна
Отец ребёнка: Неволин Ипполит Хрисанфович
Бракосочетание
10.07.1812 ст.
Рождение ребёнка
09.01.1814 ст.
Дочь: Клюкина (Попова) Татьяна Акакиевна
Отец ребёнка: Попов Акакий Кондратьевич
Рождение ребёнка
31.08.1816 ст.
Дочь: Попова Марфа Акакиевна
Отец ребёнка: Попов Акакий Кондратьевич
Смерть
22.01.1853 ст.