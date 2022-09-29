Романов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Василий

Мать: Романова Анна

Рождение ребёнка
18.09.?

Дочь: Романова Татьяна

Мать ребёнка: Романова (Пыко) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Валерий

Мать ребёнка: Романова (Пыко) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова (Пыко) Анна

Смерть
Неизвестно

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