Романов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Василий
Мать: Романова Анна
Рождение ребёнка
18.09.?
Дочь: Романова Татьяна
Мать ребёнка: Романова (Пыко) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Валерий
Мать ребёнка: Романова (Пыко) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова (Пыко) Анна
Смерть
Неизвестно