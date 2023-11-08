Трунова (Анкушина) Виктория Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунова (Анкушина) Виктория Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1990

Отец: Анкушин Виктор Васильевич

Мать: Анкушина (Харлампьева) Марина Михайловна

Бракосочетание
16.03.2013

Муж: Трунов Михаил Евгеньевич

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.07.2015

Дочь: Трунова Алиса Михайловна

Отец ребёнка: Трунов Михаил Евгеньевич

Рождение ребёнка
15.07.2016

Дочь: Трунова Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Трунов Михаил Евгеньевич

Рождение ребёнка
06.01.2021

Дочь: Трунова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Трунов Михаил Евгеньевич

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