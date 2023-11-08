Трунова (Анкушина) Виктория Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1990
Бракосочетание
16.03.2013
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.07.2015
Дочь: Трунова Алиса Михайловна
Отец ребёнка: Трунов Михаил Евгеньевич
Рождение ребёнка
15.07.2016
Дочь: Трунова Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Трунов Михаил Евгеньевич
Рождение ребёнка
06.01.2021
Дочь: Трунова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Трунов Михаил Евгеньевич