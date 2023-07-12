(Ермакова) Тамара Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермакова) Тамара Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1968

Пол

Женский

Отец

1929 или 1931 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1968

Отец: Ермаков Анатолий Петрович

Мать: Елена

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