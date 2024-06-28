Афанасьев Павел Федорович
Место рождения
Дата рождения30.07.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
30.07.1863 ст.
Крещен в Усманке 31.07.1863 г. билетным солдатом, Михаилом Осиповичем Руссковым и дев. Марией Ивановной Клавдывычевой.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
15.10.1889 ст.
Поручителями по жениху были: Иван Федорович и Никифор Петрович Афанасьевы, по невесте: Феодот Трифонович Кишалов и Андрей Петрович Афанасьев.
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: Афанасьев Кузьма Павлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
21.01.1918
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно