Афанасьев Павел Федорович 30.07.1863 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Афанасьев Павел Федорович

Место рождения

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд

Дата рождения

30.07.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1863 ст.

Отец: Афанасьев Фёдор Михайлович

Мать: Афанасьева Акулина Яковлевна

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Крещен в Усманке 31.07.1863 г. билетным солдатом, Михаилом Осиповичем Руссковым и дев. Марией Ивановной Клавдывычевой.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Пётр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Бракосочетание
15.10.1889 ст.

Жена: Афанасьева (Кишалова) Евдокия Трифоновна

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Поручителями по жениху были: Иван Федорович и Никифор Петрович Афанасьевы, по невесте: Феодот Трифонович Кишалов и Андрей Петрович Афанасьев.
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Афанасьев Кузьма Павлович

Мать ребёнка: не указана

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Бракосочетание
21.01.1918

Жена: не указана

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Смерть
Неизвестно

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