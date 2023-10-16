Герман Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерман Татьяна Егоровна

Герман Татьяна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1951

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1951

Отец: Герман Егор Иванович

Мать: не указана

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