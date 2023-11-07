Барабанова (Зуева) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанова (Зуева) Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1857

Муж: Барабанов Герасим Антонович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Жених: д. Ухорской гос. имущ. крест. сын Герасим Антонов Барабанов 18 лет, 1 брак Невеста: д. Ухорской гос. имущ. крест. дочь девица Анна Максимова Зуева 18 лет, 1 брак Поручители: по жениху- д. ... Показать все
Рождение ребёнка
16.11.1858

Дочь: Барабанова Екатерина Герасимовна

Отец ребёнка: Барабанов Герасим Антонович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.01.1861

Дочь: Барабанова Ксения Герасимовна

Отец ребёнка: Барабанов Герасим Антонович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.09.1863

Дочь: Барабанова Марфа Герасимовна

Отец ребёнка: Барабанов Герасим Антонович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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