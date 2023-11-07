Барабанова (Зуева) Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
20.01.1857
Жених: д. Ухорской гос. имущ. крест. сын Герасим Антонов Барабанов 18 лет, 1 брак Невеста: д. Ухорской гос. имущ. крест. дочь девица Анна Максимова Зуева 18 лет, 1 брак Поручители: по жениху- д. ... Показать все
Рождение ребёнка
16.11.1858
Дочь: Барабанова Екатерина Герасимовна
Отец ребёнка: Барабанов Герасим Антонович
Рождение ребёнка
15.01.1861
Дочь: Барабанова Ксения Герасимовна
Отец ребёнка: Барабанов Герасим Антонович
Рождение ребёнка
01.09.1863
Дочь: Барабанова Марфа Герасимовна
Отец ребёнка: Барабанов Герасим Антонович
Смерть
Неизвестно