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Горбушина Анна Ивановна

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбушин Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Горбушин Дмитрий Нестерович

Рождение ребёнка
08.03.1906

Дочь: (Горбушина) Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Горбушин Дмитрий Нестерович

Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.03.1907

Дочь: (Горбушина) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Горбушин Дмитрий Нестерович

Рождение ребёнка
24.12.1908

Сын: Горбушин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Горбушин Дмитрий Нестерович

Рождение ребёнка
08.07.1913

Сын: Горбушин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Горбушин Дмитрий Нестерович

Рождение ребёнка
13.08.1916

Дочь: (Горбушина) Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Горбушин Дмитрий Нестерович

Рождение ребёнка
05.04.1919

Дочь: (Горбушина) Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Горбушин Дмитрий Нестерович

Смерть
Неизвестно

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