Горбушина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбушин Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Горбушин Дмитрий Нестерович
Рождение ребёнка
08.03.1906
Дочь: (Горбушина) Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Горбушин Дмитрий Нестерович
Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.03.1907
Дочь: (Горбушина) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Горбушин Дмитрий Нестерович
Рождение ребёнка
24.12.1908
Сын: Горбушин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Горбушин Дмитрий Нестерович
Рождение ребёнка
08.07.1913
Сын: Горбушин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Горбушин Дмитрий Нестерович
Рождение ребёнка
13.08.1916
Дочь: (Горбушина) Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Горбушин Дмитрий Нестерович
Рождение ребёнка
05.04.1919
Дочь: (Горбушина) Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Горбушин Дмитрий Нестерович
Смерть
Неизвестно