Чернышева Евдокия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Яков Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернышева) Праскевья Филиппова
Отец ребёнка: Чернышев Филипп Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернышева) Васса Филлипова
Отец ребёнка: Чернышев Филипп Андреев
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Чернышев Филипп Андреев
Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно