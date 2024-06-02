Чернышева Евдокия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева Евдокия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Яков Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернышева) Праскевья Филиппова

Отец ребёнка: Чернышев Филипп Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернышева) Васса Филлипова

Отец ребёнка: Чернышев Филипп Андреев

Рождение ребёнка
1784

Сын: Чернышев Роман Филиппов

Отец ребёнка: Чернышев Филипп Андреев

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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