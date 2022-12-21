Sesemann Василий (Wilhelm Woldemar Julius) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSesemann Василий (Wilhelm Woldemar Julius)

Sesemann Василий (Wilhelm Woldemar Julius)

Место рождения

Grand Duchy of Finland

Дата рождения

30.05.1884

Дата смерти

30.03.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1884

Отец: Sesemann Emil Hermann

Мать: (Bäckmann) Marie Ida

Развод
Неизвестно

Жена: Клепинина (Насонова) Антонина Николаевна

Крещение
20.06.1884
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
собор Святой Екатерины
Бракосочетание
1915

Жена: Клепинина (Насонова) Антонина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Василий Эмильевич Сеземан
Рождение ребёнка
1916

Сын: Сеземан Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Клепинина (Насонова) Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
06.02.1922

Сын: Сеземан Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Клепинина (Насонова) Антонина Николаевна

Смерть
30.03.1963
Вильнюс, Литовская ССР
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.