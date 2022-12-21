Sesemann Василий (Wilhelm Woldemar Julius)
Место рожденияGrand Duchy of Finland
Дата рождения30.05.1884
Дата смерти30.03.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1884
Отец: Sesemann Emil Hermann
Мать: (Bäckmann) Marie Ida
Развод
Неизвестно
Крещение
20.06.1884
собор Святой Екатерины
Бракосочетание
1915
Супруг(-а): Василий Эмильевич Сеземан
Рождение ребёнка
1916
Сын: Сеземан Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Клепинина (Насонова) Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
06.02.1922
Сын: Сеземан Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Клепинина (Насонова) Антонина Николаевна
Смерть
30.03.1963
Вильнюс, Литовская ССР
Похороны
Неизвестно