Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Галяутдинова Альфира Фазыловна
Галяутдинова Альфира Фазыловна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Пол
Женский
Отец
Галяутдинов Фазыл Галяутдинович
1908 г.р.
Мать
Мулюкова Зулейха
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Галяутдинов Фазыл Галяутдинович
Мать:
Мулюкова Зулейха
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия