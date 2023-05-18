Галяутдинова Альфира Фазыловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галяутдинова Альфира Фазыловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Галяутдинов Фазыл Галяутдинович

Мать: Мулюкова Зулейха

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