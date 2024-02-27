Панова (Панова) Софья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Упоминание
Неизвестно
Список сестер милосердия Российского общества Красного креста, назначенных для ухода за ранеными и больными воинами | Петроград, 1915. | стр. 139
Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. Редактор Ключанов Л.А. Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. Отпечатано... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно