Панова (Панова) Софья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Панова) Софья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Список сестер милосердия Российского общества Красного креста, назначенных для ухода за ранеными и больными воинами | Петроград, 1915. | стр. 139
Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. Редактор Ключанов Л.А. Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. Отпечатано... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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