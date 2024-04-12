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Михайлова Ирина

Место рождения

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1746 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1754 г.р.
Около 1758 г.р.
Около 1762 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Гаврилов Николай

Отец ребёнка: Дмитриев Гаврило

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Дмитриев Гаврило

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Дмитриев Гаврило

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Гаврилов Никита

Отец ребёнка: Дмитриев Гаврило

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Гаврилов Егор

Отец ребёнка: Дмитриев Гаврило

Смерть
1794
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