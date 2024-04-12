Михайлова Ирина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Гаврилов Николай
Отец ребёнка: Дмитриев Гаврило
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Дмитриев Гаврило
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Дмитриев Гаврило
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Гаврилов Никита
Отец ребёнка: Дмитриев Гаврило
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Гаврилов Егор
Отец ребёнка: Дмитриев Гаврило
Смерть
1794