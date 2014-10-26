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Бушуев Евгений Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1942

Дата смерти

26.10.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушуева (Бондарева) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
05.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бушуева (Бондарева) Нина Николаевна

Смерть
26.10.2014

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