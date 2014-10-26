Бушуев Евгений Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1942
Дата смерти26.10.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бушуева (Бондарева) Нина Николаевна
Смерть
26.10.2014