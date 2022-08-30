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Кудрин Иван Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудрин Виктор

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Место службы: 44-й пехотный Камчатский полк, 9 рота ефрейтор, Ранение шрапнелью. Австрийский фронт. Дата события: 05.01.1916
Рождение ребёнка
15.03.1915

Сын: Кудрин Александр Иванович

Мать ребёнка: Соболева Мария Андриановна

Смерть
1916

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