Кудрин Иван Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудрин Виктор
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Место службы: 44-й пехотный Камчатский полк, 9 рота ефрейтор, Ранение шрапнелью. Австрийский фронт. Дата события: 05.01.1916
Рождение ребёнка
15.03.1915
Сын: Кудрин Александр Иванович
Мать ребёнка: Соболева Мария Андриановна
Смерть
1916