Скитневский Матвей
Место рожденияКолпино
Дата рождения15.04.1912
Дата смерти17.01.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1912
Отец: Скитневский Рафаил
Мать: Скитневская Дина
Колпино
Рождение ребёнка
07.07.1937
Сын: Скитневский Яков
Мать ребёнка: Скитневский Геня
Белоруссия, г. Шклов
Рождение ребёнка
11.11.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скитневский Геня
Смерть
17.01.2007
Похороны
Неизвестно
Еврейское кладбище в Н-Ленино, Иркутск