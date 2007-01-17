Скитневский Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скитневский Матвей

Место рождения

Колпино

Дата рождения

15.04.1912

Дата смерти

17.01.2007

Пол

Мужской

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

Около 1892 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1912

Отец: Скитневский Рафаил

Мать: Скитневская Дина

Колпино
Рождение ребёнка
07.07.1937

Сын: Скитневский Яков

Мать ребёнка: Скитневский Геня

Белоруссия, г. Шклов
Рождение ребёнка
11.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скитневский Геня

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
17.01.2007
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Еврейское кладбище в Н-Ленино, Иркутск
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