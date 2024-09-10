Акинтьев Евтей Агафонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиОколо 1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Акинтьев Агафон Гаврилов
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1814
Жена: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
27.05.1818
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Акинтьева) Марья Евтеева
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Соколова (Акинтьева) Авдотья Ефтеева
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: (Акинтьева) Пелагея Евтеева
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
07.08.1831
Дочь: (Акинтьева) Василина Евтеева
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Смерть
Около 1834