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Акинтьев Евтей Агафонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Около 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Акинтьев Агафон Гаврилов

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.1814

Жена: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
27.05.1818

Сын: Акинтьев Устин Евтеев

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Акинтьева) Марья Евтеева

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Соколова (Акинтьева) Авдотья Ефтеева

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Акинтьев Сергей Евтеев

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Акинтьева) Пелагея Евтеева

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
07.08.1831

Дочь: (Акинтьева) Василина Евтеева

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Смерть
Около 1834

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