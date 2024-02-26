Лукерья Ванифантьева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Ванифантьева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галактион Кузьмин (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Алексей Галактионов (Ич)

Отец ребёнка: Галактион Кузьмин (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Егор Галактионов (Ич)

Отец ребёнка: Галактион Кузьмин (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Иван Галактионов (Ич)

Отец ребёнка: Галактион Кузьмин (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Аксинья Галактионова (Вна)

Отец ребёнка: Галактион Кузьмин (Ич)

Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Осип Галактионов (Ич)

Отец ребёнка: Галактион Кузьмин (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Анисья Галактионова (Вна)

Отец ребёнка: Галактион Кузьмин (Ич)

Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Артамон Галактионов (Ич)

Отец ребёнка: Галактион Кузьмин (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Аксинья Галактионова (Вна)

Отец ребёнка: Галактион Кузьмин (Ич)

Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1793

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