Лукерья Ванифантьева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Галактион Кузьмин (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Галактион Кузьмин (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Галактион Кузьмин (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Аксинья Галактионова (Вна)
Отец ребёнка: Галактион Кузьмин (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Галактион Кузьмин (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Анисья Галактионова (Вна)
Отец ребёнка: Галактион Кузьмин (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Галактион Кузьмин (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Аксинья Галактионова (Вна)
Отец ребёнка: Галактион Кузьмин (Ич)
Смерть
1793