Калугин Георгий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калугина Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Калугина (Мышляева) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калугин Петр
Мать ребёнка: Калугина (Мышляева) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калугин Игорь
Мать ребёнка: Калугина (Мышляева) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калугина Зинаида
Мать ребёнка: Калугина (Мышляева) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калугина Евдокия
Мать ребёнка: Калугина (Мышляева) Анастасия
Рождение ребёнка
1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калугина (Мышляева) Анастасия
Смерть
Неизвестно