Калугин Георгий Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Калугин Георгий Васильевич

Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калугина Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Калугина (Мышляева) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Петр

Мать ребёнка: Калугина (Мышляева) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Игорь

Мать ребёнка: Калугина (Мышляева) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калугина Зинаида

Мать ребёнка: Калугина (Мышляева) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калугина Евдокия

Мать ребёнка: Калугина (Мышляева) Анастасия

Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калугина (Мышляева) Анастасия

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
Неизвестно

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