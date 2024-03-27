Султаев Габделзяббар Абдулхаликов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султаев Габделзяббар Абдулхаликов

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Султаев Абдулхалик

Мать: Махуфваза

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
30.11.1900

Сын: Султаев Габдрахман Габделзябар

Мать ребёнка: Бибисагиря Бикмухамед Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
20.03.1905

Сын: Султаев Габделкарим Заббаров

Мать ребёнка: Бибисагиря Бикмухамед Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
15.01.1908

Сын: Султаев Габделхалим Габделзябар Улы

Мать ребёнка: Бибисагиря Бикмухамед Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
05.09.1914

Сын: Султаев Габделхарис Габделзябар

Мать ребёнка: Бибисагиря Бикмухамед Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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