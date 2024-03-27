Султаев Габделзяббар Абдулхаликов
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Султаев Абдулхалик
Мать: Махуфваза
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
30.11.1900
Сын: Султаев Габдрахман Габделзябар
Мать ребёнка: Бибисагиря Бикмухамед Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
20.03.1905
Сын: Султаев Габделкарим Заббаров
Мать ребёнка: Бибисагиря Бикмухамед Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
15.01.1908
Сын: Султаев Габделхалим Габделзябар Улы
Мать ребёнка: Бибисагиря Бикмухамед Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
05.09.1914
Сын: Султаев Габделхарис Габделзябар
Мать ребёнка: Бибисагиря Бикмухамед Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно