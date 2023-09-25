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Новиков Василий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Ефим Лукич

Мать: Степанида Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Гачегова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Идрисова Фаина Васильевна

Мать ребёнка: Гачегова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Гачегова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Гачегова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ткачева Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Гачегова Анастасия Петровна

Смерть
Неизвестно

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