Копина (Кароничева) Олимпиада Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копина (Кароничева) Олимпиада Николаевна

Место рождения

Третьяково, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Третьяково, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
19.01.1907 ст.

Муж: Копин Александр Аполлонович

Синдошский, Кубино-Озерский район, Северный край
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 30 (Метрическая книга Космо-Дамиановской Синдошской церкви Вологодского уезда за 1907 год). Л. 17 об.
Смерть
Неизвестно

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