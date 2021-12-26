Копина (Кароничева) Олимпиада Николаевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Вычислено 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1907 ст.
Синдошский, Кубино-Озерский район, Северный край
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 30 (Метрическая книга Космо-Дамиановской Синдошской церкви Вологодского уезда за 1907 год). Л. 17 об.
Смерть
Неизвестно