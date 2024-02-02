Ушаков Володя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушаков Володя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушаков Шкури Владимирович

Мать ребёнка: Эмма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушаков Амди Владимирович

Мать ребёнка: Эмма

Рождение ребёнка
10.03.1946

Дочь: Ушакова Алие Владимировна

Мать ребёнка: Эмма

Смерть
Неизвестно

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