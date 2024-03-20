Jeftanowitsch (Sternberg Штернберг) Каролина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиJeftanowitsch (Sternberg Штернберг) Каролина Ивановна

Jeftanowitsch (Sternberg Штернберг) Каролина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Евтанович Ефим Егорович

Rīga, Rīga, Vidzeme, Latvia
Рождение ребёнка
26.08.1849

Сын: Евтанович Александр Ефимович

Отец ребёнка: Евтанович Ефим Егорович

Рождение ребёнка
04.08.1853

Сын: Евтанович Вячеслав Ефимович

Отец ребёнка: Евтанович Ефим Егорович

Место жительства
Неизвестно
Rīga, Rīga, Vidzeme, Latvia
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close