Jeftanowitsch (Sternberg Штернберг) Каролина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Евтанович Ефим Егорович
Rīga, Rīga, Vidzeme, Latvia
Рождение ребёнка
26.08.1849
Сын: Евтанович Александр Ефимович
Отец ребёнка: Евтанович Ефим Егорович
Рождение ребёнка
04.08.1853
Сын: Евтанович Вячеслав Ефимович
Отец ребёнка: Евтанович Ефим Егорович
Место жительства
Неизвестно
Rīga, Rīga, Vidzeme, Latvia
Смерть
Неизвестно