Лысенко Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко Виктор
Мать ребёнка: Лысенко Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Лысенко Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко Сергей
Мать ребёнка: Лысенко Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысенко Полина
Смерть
Неизвестно