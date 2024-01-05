Лысенко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысенко Владимир

Лысенко Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко Виктор

Мать ребёнка: Лысенко Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Лысенко Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко Сергей

Мать ребёнка: Лысенко Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко Полина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close