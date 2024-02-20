Таргонская (Ковалевич) Марина (Мария) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таргонская (Ковалевич) Марина (Мария)

Место рождения

Глинное, Рокитновский р-н, Ровенская обл., Украина.

Дата рождения

1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
1926 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения высчитан с возраста 24 г. указанного при рождении ребенка в 1928 г.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таргонский Савелий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таргонский Савелий

Рождение ребёнка
28.12.1924

Дочь: (Таргонская) Мелания

Отец ребёнка: Таргонский Савелий

Дата и место рождения указаны в записи о крещении.
Рождение ребёнка
17.09.1926

Дочь: (Таргонская) София

Отец ребёнка: Таргонский Савелий

Дата указана при крещении.
Рождение ребёнка
04.10.1928

Дочь: Лесковец (Таргонская (Колодич????)) Антонина

Отец ребёнка: Таргонский Савелий

Дата и место рождения указаны в записи о крещении.

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