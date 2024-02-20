Таргонская (Ковалевич) Марина (Мария)
Место рожденияГлинное, Рокитновский р-н, Ровенская обл., Украина.
Дата рождения1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения высчитан с возраста 24 г. указанного при рождении ребенка в 1928 г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таргонский Савелий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таргонский Савелий
Рождение ребёнка
28.12.1924
Дочь: (Таргонская) Мелания
Отец ребёнка: Таргонский Савелий
Дата и место рождения указаны в записи о крещении.
Рождение ребёнка
17.09.1926
Дочь: (Таргонская) София
Отец ребёнка: Таргонский Савелий
Дата указана при крещении.
Рождение ребёнка
04.10.1928
Дочь: Лесковец (Таргонская (Колодич????)) Антонина
Отец ребёнка: Таргонский Савелий
Дата и место рождения указаны в записи о крещении.