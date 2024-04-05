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Луговых Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1915

Дата смерти

18.11.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луговых (Костромина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
05.06.1941

Дочь: Дубровина (Луговых) Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Луговых (Костромина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
22.02.1951

Дочь: Подчувалова (Луговых) Алевтина Анатольевна

Мать ребёнка: Луговых (Костромина) Мария Ивановна

Смерть
18.11.1973

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