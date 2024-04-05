Луговых Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1915
Дата смерти18.11.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1941
Дочь: Дубровина (Луговых) Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Луговых (Костромина) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1951
Дочь: Подчувалова (Луговых) Алевтина Анатольевна
Мать ребёнка: Луговых (Костромина) Мария Ивановна
Смерть
18.11.1973