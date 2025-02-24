(Чечевкина) Анастасия
Место рожденияRussia
Дата рождения05.01.1921
Дата смерти28.11.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1921
Отец: Чечевкин Иван
Мать: Чечевкина (Маслова) Анна
Russia
Образование
С 1938 по 1942
Казанский Государственный Университет
Почвовед (геолого-почвенный факультет)
Образование
С 1944 по 1948
Казанский сельско-хозяйственный институт
Агроном (полеводческий ф-т)
Бракосочетание
Около 1947
Муж: Kantaria Alexandr
Рождение ребёнка
14.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kantaria Alexandr
Russia
Смерть
28.11.1961
Russia
Причина смерти: Болезнь