(Чечевкина) Анастасия 05.01.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Чечевкина) Анастасия

Место рождения

Russia

Дата рождения

05.01.1921

Дата смерти

28.11.1961

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1921

Отец: Чечевкин Иван

Мать: Чечевкина (Маслова) Анна

Russia
Образование
С 1938 по 1942
Казанский Государственный Университет
Почвовед (геолого-почвенный факультет)
Образование
С 1944 по 1948
Казанский сельско-хозяйственный институт
Агроном (полеводческий ф-т)
Бракосочетание
Около 1947

Муж: Kantaria Alexandr

Рождение ребёнка
14.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kantaria Alexandr

Russia
Смерть
28.11.1961
Russia
Причина смерти: Болезнь

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