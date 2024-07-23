Вычужанин Спиридон Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.12.1843
Дата смерти05.04.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вычужанин Семен Спиридонович
Мать ребёнка: Вычужанина Васелиса Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Спиридоновна
Мать ребёнка: Вычужанина Васелиса Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Спиридоновна
Мать ребёнка: Вычужанина Васелиса Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Сын: Вычужанин Алексей Спиридонович
Мать ребёнка: Вычужанина Васелиса Алексеевна
Рождение ребёнка
02.04.1907
Сын: Вычужанин Егор Спиридонович
Мать ребёнка: Вычужанина Васелиса Алексеевна
Рождение ребёнка
05.03.1908
Дочь: Павленко Янышевская Мария Спиридоновна
Мать ребёнка: Вычужанина Васелиса Алексеевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Вычужанин Николай Спиридонович
Мать ребёнка: Вычужанина Васелиса Алексеевна
Смерть
05.04.1933