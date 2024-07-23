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Вычужанин Спиридон Васильевич

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Место рождения

Ашкельдино, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.12.1843

Дата смерти

05.04.1933

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Ашкельдино, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вычужанин Семен Спиридонович

Мать ребёнка: Вычужанина Васелиса Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Спиридоновна

Мать ребёнка: Вычужанина Васелиса Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Спиридоновна

Мать ребёнка: Вычужанина Васелиса Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вычужанина Васелиса Алексеевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Вычужанин Алексей Спиридонович

Мать ребёнка: Вычужанина Васелиса Алексеевна

Ашкельдино, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.04.1907

Сын: Вычужанин Егор Спиридонович

Мать ребёнка: Вычужанина Васелиса Алексеевна

Рождение ребёнка
05.03.1908

Дочь: Павленко Янышевская Мария Спиридоновна

Мать ребёнка: Вычужанина Васелиса Алексеевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Вычужанин Николай Спиридонович

Мать ребёнка: Вычужанина Васелиса Алексеевна

Смерть
05.04.1933

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