Ушаев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушаев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушаева Валентина Александровна

Мать ребёнка: Ушаева Евдокия Факеевна

Рождение ребёнка
09.05.1958

Дочь: Ушавева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Ушаева Евдокия Факеевна

Смерть
Неизвестно

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